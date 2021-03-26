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В ПФР в Дагестане выявили хищения соцвыплат на 20 млн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Крупные хищения соцвыплат выявлены в подразделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане, сообщает региональное управление ФСБ.

Как говорится в сообщении, организованная преступная группа незаконно получила в территориальных подразделениях ПФР сертификаты материнского капитала "на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей". "Подозреваемыми похищены бюджетные средства в размере свыше 20 млн рублей", - заявили в ФСБ.

По данным УФСБ, деньги были выделены в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"Преступную группу выявили при содействии руководства ПФР по Дагестану. На основании собранных материалов следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

В региональном ФСБ добавили, что в преступную группу входили также работники отделений ЗАГСа. "Детские деньги воровали по поддельным свидетельствам о рождении. В ОПГ входили и лжематери, и работники ЗАГСов. Таким образом, подозреваемые оставляли без материальной помощи тех, кто в ней реально нуждался", - добавил собеседник агентства.

ФСБ ПФР Дагестан

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