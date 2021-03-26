Ребенок застрелен в частном доме в Ростовской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в одном из частных домов села Алексеевка в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, днем 24 марта в одном из частных домов села Алексеевка было обнаружено тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Также на месте происшествия обнаружено охотничье ружье, два патрона и одна стрелянная гильза.

В прокуратуре региона сообщили, что взяли на контроль расследования уголовного дела по статье об убийстве малолетнего. Прокуратурой также будет дана оценка соблюдения требований закона о порядке хранения огнестрельного оружия.

В местных СМИ и соцсетях высказываются предположения о том, что виновником произошедшего мог стать сверстник погибшего мальчика, который взял ружье отца, чтобы похвастаться перед приятелем.