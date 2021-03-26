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Песков допустил наступление ремиссии в "русофобских припадках" США

Таким образом представитель Кремля прокомментировал первую пресс-конференцию Джо Байдена

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кремле с удовлетворением отмечают отсутствие вопросов о России на первой пресс-конференции президента США Джозефа Байдена, возможно, это свидетельствует о снижении русофобских проявлений.

"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Комментируя заявление Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются сторонниками автократии, считая это будущим трендом, а демократия в новом мире не работает, Песков сказал: "Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине, и в этом плане, действительно, мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны".

Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают против такой демократизации.

"Ошибка заключается в том, что, если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая и является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Россия, заметил он, всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран.

Первая официальная пресс-конференция президента Байдена состоялась накануне, 25 марта.

Джо Байден США Владимир Путин Дмитрий Песков

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