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Более 40 регионов РФ создали системы идентификации животных

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 40 регионов РФ создали системы идентификации животных, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов в Уфе в пятницу.

По его словам, единая федеральная система будет сформирована после принятия соответствующего закона. "Законопроект об обязательном маркировании и учете животных сейчас находится в правительстве и готовится для направления в Госдуму, - сказал Увайдов. - Надеемся, что в Госдуме он до конца года будет принят, чтобы уже со следующего года вступил в силу и мы начали бы по нему работать".

"Нам важно создать единую федеральную систему, чтобы объединить те системы, которые созданы в ряде регионов, на отдельно взятых предприятиях", - заявил замминистра.

Как сообщалось, законопроект вводит систему идентификации животных. Предполагается, что владельцы животных будут сами выбирать средства маркирования в зависимости от вида животного. Наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

После принятия законопроекта перечень животных, подлежащих маркированию, и сроки будет утверждать правительство, а процедура и способы маркирования для конкретных видов животных, в том числе безнадзорных, пропишут в ветеринарных правилах маркирования и учета животных.

Система идентификации действует в большинстве стран, являющихся крупными экспортерами продукции животноводства. Есть она и у ближайших соседей - в Казахстане и Белоруссии.

Максим Увайдов Минсельхоз Госдума

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