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В Томске придумали переработку покрышек в морозостойкий мазут

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию получения морозостойкого мазута из старых автомобильных покрышек, сообщила пресс-служба вуза в пятницу.

Специалисты создали экспериментальную установку, благодаря которой под воздействием водяного пара перемолотые в мелкую крошку покрышки разлагаются на полезные продукты, в том числе мазут.

"Лабораторные исследования показали, что этот мазут не замерзает и не теряет своих свойств при температуре до минус 50 градусов и в нем примерно в два раза ниже содержание серы, производные которой относятся к основным загрязнителям атмосферы", - говорится в сообщении.

В настоящее время ученые совместно с питерской компанией НПО "Инноватех" разрабатывают конструкторскую документацию для создания пилотной установки, способной перерабатывать до 300 кг резиновой крошки в час.

"Университет – базовая площадка для отработки технологии. Чтобы сделать следующие интенсивные шаги по ее внедрению в промышленность, нам необходимо участие индустриальных партнеров и инвестиции", - цитирует пресс-служба заместителя директора Инженерной школы энергетики ТПУ Владимира Губина.

Отмечается, что, помимо мазута, технология одновременно позволяет получать из резиновой крошки газ, который можно возвращать в технологический цикл, и технический углерод в виде мелкодисперсного порошка. Его можно использовать, например, в материалах для дорожного покрытия.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2020 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

Томск

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