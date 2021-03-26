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ФСБ задержала астраханскую чиновницу по подозрению в коррупции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Начальник управления имуществом и земельными ресурсами администрации Лиманского района Астраханской области Надежда Красотина подозревается в махинациях с муниципальной землей, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.

В службе отметили, что Красотина незаконно предоставила предпринимателю в собственность два земельных участка стоимостью 189 578 рублей и 189 973 рублей, находящихся в распоряжении администрации, без проведения торгов, за вознаграждение в 135 тыс. рублейи.

Уточняется, что чиновница задержана сотрудниками управления.

Также сообщается, что для получения участков земли чиновница использовала свою родственницу. Она является инвалидом первой группы и имеет законное право на получение в собственность одного земельного участка.

После оформления в собственность земли родственница Красотиной продала участки предпринимателю.

Астраханская область ФСБ

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