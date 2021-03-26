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Бизнесмен из Тольятти получил условный срок за гибель двух рабочих при пожаре

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Тольятти директор ООО "Новые технологии асфальта" Павел Скородумов приговорен к пяти годам условно по делу о гибели двух рабочих при пожаре, возникшем во время сварки. Как сообщили в СК, он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

По версии следствия, 6 сентября 2018 года Скородумов не создал безопасные условия труда для сварочных работ, которые должны были пройти на территории бывшего химзавода "Фосфор". В результате сварка велась рядом с бочками с топливом, они загорелись и погибли два человека.

Производство на ОАО "Фосфор" (ранее - ПО "КуйбышевФосфор", некогда крупнейшее в СССР предприятие по выпуску фосфора и его производных), фактически встало в 2003 году, завод был признан банкротом. Позднее сохранившиеся заводские цеха использовались различными арендаторами.

Тольятти Самарская область СКР Фосфор Новые технологии асфальта Павел Скородумов

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