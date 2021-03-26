В Петербурге не стали арестовывать пятерых таможенников по делу о взятке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте пятерых сотрудников таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни по делу о взятке. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

В отношении фигурантов избраны более мягкие меры пресечения – в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, а одному из таможенников до 72 часов продлили срок задержания, говорится в сообщении.

"На рассмотрение суду были представлены материалы уголовного дела, обосновывающие необходимость избрания мер пресечения, связанных с лишением свободы", - отмечают в СКР.

Следствие намерено обжаловать решения суда и добиться заключения фигурантов под стражу.

По версии СКР, начальник таможенного поста "Лесной порт" Балтийской таможни создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные. Высокопоставленный таможенник якобы "на системной основе" получал через сотрудников поста взятку за общее покровительство и попустительство от представителей компаний, специализирующихся на перемещении грузов и транспортных средств. Деньги впоследствии распределялись между участниками ОПГ. Согласно материалам дела, с 31 декабря 2020 года по 23 марта 2021 года фигуранты получили не менее 1,8 млн рублей.

О задержании начальника таможенного поста "Лесной порт" сообщалось 23 марта. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки (пункт "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ). В пресс-службе Северо-Западного управления СКР на транспорте "Интерфаксу" уточнили, что начальник поста по решению суда помещен под домашний арест. Свою вину он признал и дал показания, изобличающие подчиненных.

Ведомства не уточняют имен фигурантов. По данным сайта СЗТУ, начальником таможенного поста "Лесной порт" является Андрей Курочкин.