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В Вологде наледь с крыши упала на коляску с восьмимесячной девочкой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Вологде снежная глыба с крыши дома свалилась на коляску, в которой находилась восьмимесячная девочка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по п.б ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следователям поступило сообщение о том, что около 17 часов 10 минут 26 марта 2021 года в больницу города Вологды доставлена 8-месячная девочка с травмой головы. По имеющимся данным, мать с находившимся в коляске ребёнком гуляла возле дома на улице Козленской, когда на коляску упали снежно-ледяные массы, перевернув ее", - говорится в сообщении.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения порядка обслуживания жилого фонда, расчистки крыш от снега и обеспечения безопасной эксплуатации.

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