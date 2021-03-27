Российский рынок MICE-туризма начал расти после спада из-за пандемии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок деловых мероприятий - встреч, конференций, выставок и поощрительных поездок (MICE от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) - вырос в марте вдвое по сравнению с февралем на фоне ослабления ограничений, но полностью он восстановится не ранее конца 2022 года, считают эксперты.

"Рынок отреагировал на постепенное снятие карантинных ограничений резким скачком спроса c марта. По сравнению с февралем этого года интерес к деловым мероприятиям со стороны ведущих российских и зарубежных компаний, работающих на территории РФ, вырос в два раза", - говорится в исследовании агентства "Аэроклуб Тур".

Эксперты подсчитали, что за счет отложенного спроса объем проведенных мероприятий в денежном эквиваленте в марте этого года составил около 70% от показателей "доковидного" 2019-го. В январе наблюдался значительный спад числа деловых мероприятий, поэтому выручка от проведенных в I квартале мероприятий была в два раза ниже, чем годом ранее, и на 44% ниже, чем в 2019 году.

Согласно исследованию, 99% деловых мероприятий в I квартале прошли на территории России, лишь незначительное число мотивационных программ было организовано на территории Турции и ОАЭ. Из-за ограниченного предложения, обусловленного сложной эпидемиологической ситуацией, подходящие для проведения крупных деловых мероприятий отели в России и Турции подняли свои цены выше "доковидных" показателей.

"Летом можно ожидать традиционный сезонный спад MICE-активностей, однако осенью рынок вернет 65-75% от объемов 2019 года. Ожидать полного восстановления рынка MICE в ситуации с закрытыми границами Европы и ряда других стран не приходится до конца 2022 года. Хотя уже сейчас есть интерес к проведению мероприятий, например, в Греции в сентябре, также мы ожидаем, что будут пользоваться спросом Египет, ОАЭ и Турция. Однако основным направлением для MICE в 2021 году будет российский рынок, в том числе регионы", - считает генеральный директор MICE-агентства "Аэроклуб Тур" Андрей Зинковецкий.

По данным экспертов агентства, наиболее часто в первые три месяца 2021 года проводили деловые мероприятия фармацевтические, FMCG и IT-компании, а также представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики. При этом наличие масок, санитайзеров или ограничения по числу человек на площадке рассматриваются в 2021 году как стандартные меры безопасности.

"Все больше компаний возвращается к "доковидной" жизни, разрешает сотрудникам работать из офиса, проводить встречи и мероприятия. Однако многие компании отдают предпочтение небольшим мероприятиям, чтобы минимизировать риски. Если до пандемии компании собирали всех своих партнеров вместе, то теперь они организуют более индивидуальные встречи", - пояснил Зинковецкий.