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Российский фрегат начал следить за авианосцем США в Средиземноморье

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ракетный фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" следит за действиями авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", которая находится в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщил в твиттере ресурс OSINT-1, публикующий снимок местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Согласно снимку, сделанному 26 марта, российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", следует за авианосной ударной группой, идущей в районе к юго-западу от греческого острова Крит.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

"Адмирал Григорович", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружён ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.

Средиземное море ВМФ США Адмирал Григорович

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