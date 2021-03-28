В РФ утвержден план действий регионов при ухудшении эпидситуации

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В России начнёт действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний - соответствующее решение, как сообщает сайт правительства РФ, утвердил премьер Михаил Мишустин.

В сообщении поясняется, что алгоритм устанавливает порядок действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации и фиксирует шаги, необходимые для защиты жизни и здоровья граждан.

"Всего в документе представлено более 30 мероприятий. Некоторые из них будут реализовываться на этапе обнаружения рисков (усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), отдельные - в случае ухудшения обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение карантинных ограничений). По каждому пункту назначен ответственный исполнитель", - сообщили в правительстве РФ.

Этот алгоритм был составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Авторы надеются, что механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий.