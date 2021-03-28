Посетитель упал с шестиметровой высоты в Выборгском замке

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посетитель музея "Выборгский замок" в Ленинградской области упал с высоты во время экскурсии, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, в воскресенье 62-летний мужчина отступился и упал с лестницы, с высоты около шести метров. Он получил травмы и находится в больнице. Угрозы для его жизни нет, говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.