Посетитель упал с шестиметровой высоты в Выборгском замке
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посетитель музея "Выборгский замок" в Ленинградской области упал с высоты во время экскурсии, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По предварительным данным, в воскресенье 62-летний мужчина отступился и упал с лестницы, с высоты около шести метров. Он получил травмы и находится в больнице. Угрозы для его жизни нет, говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.