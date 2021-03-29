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На юге Сахалина пропал водолаз

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Поиски водолаза, пропавшего в воскресенье, ведутся в акватории залива Анива в Корсаковском районе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

По ее данным, информация о пропавшем водолазе поступила спасателям в воскресенье вечером.

"В городе Корсаков в районе ул. Вокзальной 66, в заливе Анива совершали погружение трое водолазов-любителей. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна", - говорится в сообщении.

В тот же день в Корсаковский район выехали четверо спасателей-водолазов с моторной лодкой для оказания помощи полиции в поисках пропавшего водолаза. Сотрудники полиции обследовали в воскресенье 5 км прибрежной полосы побережья залива Анива. Поиски результата не дали, говорится в сообщении.

В понедельник поиски пропавшего продолжаются.

Сахалинская область

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