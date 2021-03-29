Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России ПЦР-тест малярии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что набор может быть использован для скрининга жителей, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также метод, как дополнительный к микроскопии.