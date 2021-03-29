Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетит Каракас

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов на текущей неделе посетит Каракас и примет участие во встрече сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, сообщили в аппарате зампреда правительства.

Встреча Борисова с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами 30 марта, сообщили в аппарате в понедельник. Как ожидается, будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспорта.

В аппарате вице-премьера сообщили, что также запланирована встреча Борисова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего российско-венесуэльского сотрудничества. В частности, финансово-экономического блока российского правительства, министерства транспорта, а также крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах", - сказали в аппарате.

Борисов посещал Венесуэлу в октябре 2019 года. Тогда он провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По итогам переговоров Борисов заявлял, что Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года.