В Красноярске имама мечети будут судить за призывы к терроризму

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске суд рассмотрит дело имама мечети, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма и призывах заниматься терроризмом, сообщили в СК.

По версии следствия, он поддерживал идеологию "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). С 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года имам у себя дома проводил религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. В ходе этих собраний он склонил двух жителей Красноярского края "к необходимости оказания поддержки участникам террористической организации путем размещения публикаций и комментариев в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на публичное оправдание ее деятельности". Эти двое также были привлечены к уголовной ответственности.

Также следствие установило, что в июне 2019 года имам в Лесосибирске принуждал 24-летнюю женщину заняться с ним сексом, шантажируя ее тем, что расскажет ее родственникам компрометирующие сведения о ее частной жизни.

Уголовное дело в отношении имама возбудили по материалам ФСБ.