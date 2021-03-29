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"Автотор" начал серийный выпуск газомоторных автомобилей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" приступила к серийному производству коммерческих автомобилей Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой, сообщила пресс-служба предприятия.

В конце 2020 года стартовало "пилотное" производство этой модели. В настоящее время первая партия автомобилей с газомоторной силовой установкой сошла с конвейера завода.

Проект по созданию газомоторных модификаций грузовиков Hyundai реализуется в научно-техническом партнерстве компаниями "Автотор", Hyundai Motor Company и "РариТЭК" (г. Набережные Челны, Татарстан).

В процессе разработки автомобиля с RnD центром Hyundai Motor Company были согласованы существенные конструктивные изменения, включая двигатель, топливную аппаратуру, блок управления двигателем, взаимодействие с тормозной системой и т.д.

В рамках реализации проекта "Автотор" освоил производство новой модификации шасси CNG. Автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией "РариТЭК".

Новая модель имеет колесную базу 3775 мм, рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 133 л.с., два газовых баллона с геометрическим объемом 320 л.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 40 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, Ford. По итогам 2020 года компания произвела почти 157 тыс. автомобилей, что на 27% меньше, чем в 2019 году.

Автотор

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