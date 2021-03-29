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Начальника отдела ГИБДД арестовали за выдачу прав без экзаменов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Тюмени арестован начальник межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технадзора за транспортными средствами областного ГИБДД. Как сообщили в СК, его подозревают в том, что он за взятки помог 12 человекам получить водительские права без сдачи экзамена.

Арестованному предъявлены обвинения.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить права без экзамена, просили содействия у посредника, который получал от них деньги и передавал начальнику отдела. Тот приказывал подчиненным инспекторам оформлять сдачу экзамена без его фактического прохождения, в результате взяткодатели получали права.

Подозреваемый посредник также арестован.

Следователь допрашивает свидетелей по делу, ищет и изымает документы, подтверждающие совершение преступлений.

Тюмень СКР ГИБДД

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