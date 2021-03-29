В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе Яндекса, следует из данных, опубликованных на сайте интернет-сервиса Downdetector.

Сбои фиксируются с 11:20 понедельника. Большинство жалоб связаны с загрузкой сайтов (84%), а также с работой электронной почты (10%).

Также отмечаются сбои в работе сервиса "Яндекс.Музыка": жалобы на его работу фиксируются с 11:54. Они связаны в основном с проигрыванием потоковой музыки (71%), также есть проблемы с загрузкой страницы сервиса (25%).