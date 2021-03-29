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Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина напал на студента в здании юридического факультета Ярославского государственного университета (ЯрГУ имени Демидова), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина напал на студента с ножом, его задержали очевидцы. На месте работает полиция", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области "Интерфаксу" уточнили, что сообщение из университета поступило в 13:40. Там отметили, что на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

О состоянии потерпевшего не сообщается. Мотивы нападавшего неизвестны.

Ярославль

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