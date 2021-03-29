Хуснуллин назвал условия для улучшения качества дорог в России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Качество дорог в России постепенно улучшается, для повышения этого уровня необходимо прийти к правильному ценообразованию в строительстве, заявил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сказать, что у нас все в порядке в дорожном строительстве, что ничего не пропадает и не подменяют качественные материалы, я не могу. Но эта задача, к которой мы должны стремиться, чтобы минимизировать все потери и сделать стройку максимально качественной", - сказал Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Чтобы это сделать, один из важнейших вопросов - это правильное ценообразование. Весь прошлый год мы занимались тем, чтобы цену в стройке максимально приблизить к реальной. Когда она будет реальной и когда строители будут реально понимать, сколько стоит их объект, и сколько они могут реально выполнить и за какие деньги, тогда и качество стройки поднимется", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что, несмотря на пандемию в прошлом году, в России было отремонтировано и построено на 20% больше дорог, чем было запланировано.

"Ремонт стал более качественный, мы очень серьезно к этому отнеслись и еженедельно держали на контроле вопросы со стройкой, приемкой и качеством", - подчеркнул Хуснуллин.

Планы по дорожному строительству в этом году

В 2021 году наиболее масштабные дорожные работы запланированы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": предстоит отремонтировать и построить около 5 тыс. объектов, по 77% из них уже заключены контракты с подрядными организациями.

Также руководителям регионов поручено сформировать трехлетние программы дорожной деятельности с детализацией по конкретным срокам и объектам. По словам заместителя министра транспорта Андрея Костюка, это позволит заранее предусмотреть необходимое количество ресурсов и техники. К 2024 году 85% дорог в городских агломерациях должны быть приведены в нормативное состояние.

Еще 3,95 млрд рублей будет направлено в 25 регионов на внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях с населением более 300 тыс. человек.

Как сообщалось, в 2020 году бюджет дорожного строительства был исполнен на 99,1%.

"Освоили свыше 880 млрд рублей (в 2020 году - ИФ), а с учетом бюджетов субъектов эта сумма более 2 трлн рублей. Эти деньги реально пришли в экономику и реально позволили достигнуть этих результатов", - заявлял ранее Хуснуллин.