Вице-премьер Хуснуллин пообещал расселить основную часть коммуналок к 2030 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Основная часть коммунальных квартир в России будет расселена к 2030 году, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Можно сказать, что основной объем исчезнет к 2030 году", - сказал Хуснуллин в интервью в программе "Познер" на Первом канале.

Он отметил, что вопрос расселения коммуналок может быть решен предоставлением квартир по соцнайму или в собственность.

При этом Хуснуллин напомнил, что к вопросу существования таких квартир нужно подходить дифференцированно. "Например, Санкт-Петербург - там дома-памятники. И его не расселят, он останется как есть, а вот качество (жизни - ИФ) поднять - это отдельная программа", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в РФ реализуется программа по расселению аварийного и ветхого жилья.

"Я могу сказать, что мы к 2023 году закончим первую программу по расселению аварийных домов, и сейчас уже три региона в стране новую программу реализуют. И мы, утвердив новую программу по расселению ветхого жилья, совершенно точно ускорим переселение", - заверил вице-премьер.