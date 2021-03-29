Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Вице-премьер Хуснуллин пообещал расселить основную часть коммуналок к 2030 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Основная часть коммунальных квартир в России будет расселена к 2030 году, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Можно сказать, что основной объем исчезнет к 2030 году", - сказал Хуснуллин в интервью в программе "Познер" на Первом канале.

Он отметил, что вопрос расселения коммуналок может быть решен предоставлением квартир по соцнайму или в собственность.

При этом Хуснуллин напомнил, что к вопросу существования таких квартир нужно подходить дифференцированно. "Например, Санкт-Петербург - там дома-памятники. И его не расселят, он останется как есть, а вот качество (жизни - ИФ) поднять - это отдельная программа", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в РФ реализуется программа по расселению аварийного и ветхого жилья.

"Я могу сказать, что мы к 2023 году закончим первую программу по расселению аварийных домов, и сейчас уже три региона в стране новую программу реализуют. И мы, утвердив новую программу по расселению ветхого жилья, совершенно точно ускорим переселение", - заверил вице-премьер.

Марат Хуснуллин

Новости

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Отца директора ФБК арестовали в Ростове-на-Дону

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');