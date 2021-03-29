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Суд отказался восстановить на службе поддержавшего Навального экс-полицейского

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска отказал в восстановлении на службе бывшему сотруднику УМВД по региону Руслану Агибалову, записавшему видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ленинский суд 29 марта отказал Агибалову в иске, в котором экс-силовик требовал признать незаконным приказ об увольнении из органов и восстановить его на работе.

Отмечается, что он был уволен с должности участкового в январе 2021 года в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

Как сообщалось, майор полиции Агибалов в служебной форме записал выложил в сеть видеообращение, в котором он высказался в защиту Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Александра Шестуна, Анатолия Быкова, Павла Грудинина. Видеоролик он попросил не расценивать как призыв выйти на митинги 23 января.

Курск МВД Алексей Навальный

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