Лошадь откусила палец пятилетней девочке в крымском зоопарке

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка во время кормления лошади в зоопарке Симферополя, сообщила журналистам в понедельник представитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, 28 марта пятилетняя девочка вместе с мамой пришла в к вольеру с лошадьми в зооуголке Детского парка. Ребенок стал с рук кормить лошадь, и так откусила девочке палец на правой руке. Сейчас девочка находится в больнице.

Уголовное дело квалифицировано по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Из материалов на сайте зооуголка следует, что посетителям разрешено кормить местных животных. В фотогалерее размещены снимки детей, протягивающих корм, в том числе, лошадям.