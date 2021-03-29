Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Лошадь откусила палец пятилетней девочке в крымском зоопарке

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка во время кормления лошади в зоопарке Симферополя, сообщила журналистам в понедельник представитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, 28 марта пятилетняя девочка вместе с мамой пришла в к вольеру с лошадьми в зооуголке Детского парка. Ребенок стал с рук кормить лошадь, и так откусила девочке палец на правой руке. Сейчас девочка находится в больнице.

Уголовное дело квалифицировано по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Из материалов на сайте зооуголка следует, что посетителям разрешено кормить местных животных. В фотогалерее размещены снимки детей, протягивающих корм, в том числе, лошадям.

Симферополь

Новости

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Отца директора ФБК арестовали в Ростове-на-Дону

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');