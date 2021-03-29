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В России разрешили увеличить наполняемость летних лагерей на 25%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Наполняемость летних лагерей увеличивается с 50% до 75%, разрешается также детский отдых в лагерях вне региона проживания, следует из постановления Главного государственного санитарного врача, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в которых они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации (...) и предложений главных государственных санитарных врачей в субъекте РФ или их заместителей. Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления", - говорится в постановлении.

Отмечается, что это постановление вносит изменение в документ, изданный в июне и дополненный в декабре 2020 года. Согласно ранее действовавшим правилам, из-за распространения коронавируса разрешимая наполняемость отрядов в детских летних лагерях составляла не более 50%, и детских отдых разрешался только в лагерях в пределах региона проживания.

В новой редакции постановления также содержатся изменения, в соответствии с которыми перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на коронавирус, а также на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций работников пищеблоков, причем обследования должны проводиться не ранее, чем за три календарных дня до выхода на работу.

Несмотря на увеличение наполняемости отрядов, в постановлении организациям летнего отдыха детей предлагается придерживаться запрета на "проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей".

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