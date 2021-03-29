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Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мужчина напал с ножом на сотрудника консульской службы Таджикистана в России, сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в таджикском диппредставительстве.

Нападение произошло в здании посольства Таджикистана в Москве. "Нападавший задержан, его обезвредили сотрудники службы безопасности. Жертв нет", - отмечается в сообщении.

Нападавшим оказался Шомил Мустакимзода 1993 года рождения, объявленный правоохранительными органами Таджикистана в розыск за организацию деятельности экстремистской организации, пишет "Азия-Плюс".

Сообщается, что мужчина угрожал сотрудникам расправой, а при задержании "выкрикивал радикальные лозунги".

Москва Таджикистан

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