Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мужчина напал с ножом на сотрудника консульской службы Таджикистана в России, сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в таджикском диппредставительстве.

Нападение произошло в здании посольства Таджикистана в Москве. "Нападавший задержан, его обезвредили сотрудники службы безопасности. Жертв нет", - отмечается в сообщении.

Нападавшим оказался Шомил Мустакимзода 1993 года рождения, объявленный правоохранительными органами Таджикистана в розыск за организацию деятельности экстремистской организации, пишет "Азия-Плюс".

Сообщается, что мужчина угрожал сотрудникам расправой, а при задержании "выкрикивал радикальные лозунги".