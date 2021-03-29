Экс-руководителей банка "Транспортный" осудили за хищение более 20 млрд руб.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бывшие руководители обанкротившегося банка "Транспортный" приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в хищении почти 22 млрд рублей этого банка.

"Мещанский суд Москвы признал семерых участников организованной группы, жителей Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 59 лет, виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денег в особо крупном размере, совершенное организованной группой)", - сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, в 2013-2015 гг. в Москве председатель правления ООО КБ "Транспортный" Елена Плетнева совместно с сообщниками - заместителем председателя правления банка Лилией Малютиной, советником председателя правления Александром Сентяковым, директорами департаментов Оксаной Авдюковой и Ириной Макаровой, а также не являвшимися сотрудниками банка Вячеславом Чикалиным и Максимом Анохиным и другими похитили вверенные Плетневой и Малютиной средства ООО КБ "Транспортный" на общую сумму более 21,8 млрд рублей.

"С этой целью они оформляли заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств", - отметили в прокуратуре.

Суд приговорил Плетневу к восьми годам лишения свободы со штрафом в 950 тыс. рублей, Сентякова - к пяти годам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей, Анохина - к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей, Малютина, Авдюкова, Макарова, Чикалин приговорены каждый к семи годам лишения свободы со штрафами 800 тыс. рублей. Все осужденные взяты под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство, добавили в ведомстве.

Банк "Транспортный" в июне 2015 года был признан банкротом. По данным ЦБ, банк на 1 мая 2015 года занимал 103-е место по величине в РФ.