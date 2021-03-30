Три человека погибли в ДТП на трассе под Красноярском

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль и две иномарки столкнулись на дороге в Березовском районе Красноярского края, в результате ДТП погибли три человека, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Авария произошла на 6 км малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивена, предварительно, погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Также в аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Их личности сейчас устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД, сотрудники Госавтоинспекции во главе с руководителем главного следственного управления ГИБДД краевой полиции.