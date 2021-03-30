Пермский край первым в России провел электронные торги вторсырьем

В ведомстве считают, что таких поставок не понадобится

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пермский край первым из регионов России запустил электронные торги вторичным сырьем на федеральной электронной площадке "ТЭК-Торг" ("дочка" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, СПбМТСБ), сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Торги прошли 26 и 29 марта. Продавцом выступила компания "Буматика", которая выставила на продажу макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат в брикетах.

"Сегодня предприятия региона торгуют практически полной линейкой биржевых товаров. Развитие в регионе экономики замкнутого цикла через электронную торговлю вторсырьем - важнейший этап на пути создания необходимых условий для российского бизнеса по закупке вторичного сырья для производства товаров. В ближайшее время мы планируем масштабировать этот опыт и на другие регионы России", - заявил через пресс-службу вице-президент АО "СПбМТСБ" Антон Карпов.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в регионе есть потенциал в создании производственных площадок по переработке отходов и биржевой торговли вторичными материалами. "Реализация вторичной продукции через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики. Это очередной шаг по созданию современной системы переработки отходов", - сказал губернатор.

Нацпроект "Экология" ставит перед регионом задачу к 2030 году обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку. В настоящее время в регионе работает три мусоросортировочные линии, еще один мусоросортировочный комплекс и мусоросортировочная линия готовятся к запуску. Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Также определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации для строительства мусоросортировочной станции в Кунгуре, выбран земельный участок под строительство экотехнопарка в Соликамске.