Структура "Росатома" и Сбербанк будут совместно исследовать квантовые технологии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк и ООО "СП "Квант" (структура ГК "Росатом") заключили соглашение о намерениях сотрудничества в области развития квантовых технологий.

По сообщению банка, стороны видят потенциал по целому ряду направлений. Сбербанк привнесет в партнерство многолетнюю технологическую экспертизу и опыт реализации крупномасштабных проектов создания вычислительных комплексов, в то время как организации "Росатома" поделятся научными и прикладными компетенциями.

В рамках сотрудничества организации планируют уделить особое внимание возможности использования квантовых технологий, в том числе квантовых вычислений, для решения практических задач внутри страны. В 2017 г. Сбербанк совместно с Российским квантовым центром запустил линию связи с квантовой защитой между двумя московскими офисами.

Сейчас речь может идти об анализе уже существующих на рынках решений, об участии в консорциумах, совместных предприятиях, центрах компетенций, иных объединениях и формах партнерств, в частности, в консорциуме "Национальная квантовая лаборатория", созданном 25 ноября 2020 г., отмечается в сообщении.

В августе 2020 г. правительство РФ утвердило дорожную карту по квантовым вычислениям, разработанную "Росатомом" и экспертами Российского квантового центра.