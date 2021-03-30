В Кемерове убийца продавца медицинских масок получил 11 лет колонии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд Рудничного района города Кемерово приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство партнера по бизнесу из-за падения спроса на медицинские маски в период пандемии, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по Кузбассу.

По словам осужденного, он вместе со своим знакомым купил крупную партию медицинских масок для последующей перепродажи, однако вскоре спрос на них упал, и около 150 тыс. масок остались невостребованными, из-за чего мужчины начали ссориться. Во время одной из таких ссор он ударил компаньона в грудь ножом, а затем поджег машину, в которой они разговаривали, и скрылся.

В июне 2020 года жители Рудничного района Кемерово сообщили в МЧС о горящей машине, рядом с которой нашли тело мужчины. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после преступления.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Его судили по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).