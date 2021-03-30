Ученый заявил, что безопасный полет на Марс возможен лишь раз в жизни

Все дело в радиации, сказал глава Института медико-биологических проблем Олег Орлов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Исследования радиационной нагрузки на траектории полета к Марсу показывают, что безопасный полет человека к этой планете возможен, но только один раз в жизни, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Если все так экспертно оценить, то в общем-то 500-суточная схема полета и пребывания на Марсе сегодня возможна. Она укладывается в профессиональные нормативы радиационной нагрузки, которые сейчас существуют. Скажем так, один раз в жизни слетать на Марс можно с точки зрения радиационного фактора", - сказал Орлов во вторник на "Королёвских чтениях" в Москве.

По его словам, исследования показывают, что доза радиации на орбите Марса в 2-4 раза превышает дозы, получаемые космонавтами на МКС. При этом он выразил уверенность, что разработка новых средств радиационной защиты позволит нивелировать часть угрозы от излучения.

В феврале 2020 года глава лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях ИМБП РАН Александр Суворов сообщил со ссылкой на оценки российских ученых, что для подготовки безопасного полета человека на Марс понадобится, как минимум, 10 лет.