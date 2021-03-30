Проректор Военмеха и его помощник арестованы в Петербурге

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу проректора Балтийского государственного технического университета "Военмех" и его помощника по делу о многомиллионном хищении при строительстве корпуса вуза в 2018 году. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мера пресечения двоим фигурантам избрана по 28 апреля, говорится в сообщении.

Следствие полагает, что проректор Военмеха по экономике и развитию Виталий Игнатенко и его помощник Александр Иванов в декабре 2018 года подписали акт приемки-сдачи фактически не выполненных строительно-монтажных работ на объекте "Учебно-лабораторный корпус, вторая очередь" на 1-й Красноармейской улице. На основании этих документов в рамках исполнения госконтракта из бюджета РФ было выплачено свыше 96,1 млн рублей.

Игнатенко не признал вину и просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Иванов причастность не оспаривал и просил у суда о домашнем аресте, сказано в сообщении.