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Депутат Думы Ставрополья Дорошенко арестован по делу о взяточничестве

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против 26-летнего депутата парламента Ставропольского края, он заключен под стражу по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Ставропольском краевом суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 дней", - сказал собеседник агентства.

В Александровском районном суде, где проходило заседание, "Интерфаксу" уточнили, что депутат подозревается в даче взятки в крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ).

Информированный источник сообщил агентству, что речь идет о парламентарии Владимире Дорошенко.

Ставропольский край Владимир Дорошенко

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