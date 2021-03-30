Капитан иностранного судна осужден за гибель двух человек в Финском заливе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд Выборга вынес обвинительный приговор в отношении капитана грузового судна, допустившего столкновение с катером, при котором погибли два человека. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Капитану назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2017 года капитан грузового иностранного судна "RMS GOOLE" (гражданин РФ) в акватории Финского залива в Ленинградской области принял на борт лоцмана с катера "Крутояр", принадлежащего ФГУП "Росморпорт". Затем капитан пошел на обгон катера, во время которого судна столкнулись. В результате "Крутояр" с людьми на борту опрокинулся и затонул. Погибли два человека.

Действия капитана квалифицированы как нарушение правил безопасности движения морского водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение крупного ущерба (часть 3 статьи 263 УК РФ).