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Жителя Севастополя обвинили в 17 изнасилованиях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Следователи центрального аппарата СКР завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя о преступлениях против половой неприкосновенности школьниц и взрослых женщин.

Следствие установило, что с 2014 по 2020 год обвиняемый, находясь в разных районах Севастополя, совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении 5 женщин и 14 несовершеннолетних, а также открыто похитил имущество одной из потерпевших", - сообщается на сайте СКР во вторник.

Уголовное дело расследовали по трем статьям УК РФ – изнасилование, насильственные действия сексуального характера, покушение на грабеж. Допрошено более 150 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований.

На этапе предварительного следствия обвиняемый – 45-летний мужчина – вину не признал. Дело направлено в суд.

Севастополь СКР

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