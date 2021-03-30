Россия и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве по космосу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"С удовлетворением отмечаем, что первый серьезный шаг в направлении практической реализации проектов в такой важной высокотехнологической сфере, как мирное использование космического пространства, был сделан в рамках сегодняшней встречи", - сказал Борисов журналистам по итогам переговоров с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Венесуэлы Тареком Эль-Айссами.

По его словам, подписание межправсоглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях "позволит нашим странам создать необходимый базис для начала развития взаимовыгодного сотрудничества".

Он заявил, что потенциал кооперации в этой области представляет собой широкую гамму возможностей для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни - это станции ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, спутниковая телекоммуникация, связь и многое другое.