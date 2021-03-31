Квартальная чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла в 1,3 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2020 года чистая прибыль "Татнефти" по МСФО снизилась на 30% по сравнению с III кварталом, до 24,9 млрд рублей, оказавшись ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом". Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 35 млрд рублей. В годовом выражении чистая прибыль за этот период увеличилась в 1,3 раза.

Выручка "Татнефти" в отчетный период выросла на 6,1% в квартальном измерении и составила 198,7 млрд рублей. В годовом измерении показатель упал на 17,5%.

Выручка компании за весь 2020 год упала на 22,7%, до 720,6 млрд рублей.

EBITDA "Татнефти" в IV квартале снизилась на 15,2%, до 49,5 млрд рублей, но по сравнению с IV кварталом 2019 года - выросла на 15,8%. За 2020 год EBITDA упала на 38%, до 179,9 млрд рублей.

Свободный денежный поток в отчетном квартале 2020 года по сравнению с предыдущим вырос на 34,5%, до 31,3 млрд рублей. По итогам 2020 года этот показатель снизился на 37,4%, до 95,7 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" от продажи нефти в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом выросла почти на 12%, до 85,9 млрд рублей, от продажи нефтепродуктов - на 7%, до 87,8 млрд рублей. Выручка от продажи нефтехимической продукции (в основном, шин) увеличилась на 9,1%, до 14,6 млрд рублей. Рост выручки в IV квартале связан с более высокими ценами на нефть и увеличением продаж нефтепродуктов.

За весь 2020 год выручка "Татнефти" от продажи нефти упала почти на 40%, до 295 млрд рублей, нефтепродуктов - на 14,7%, до 322,7 млрд рублей. При этом доход от продажи нефтехимической продукции за год вырос на 11,3%, до 53,3 млрд рублей.

В четвертом квартале "Татнефть" экспортировала около 64% всей проданной нефти по сравнению с 54% в третьем квартале 2020 года. При этом около 95% нефти было транспортировано по нефтепроводу "Дружба", в основном в Польшу и Словакию (94% в третьем квартале).

Через порты Черного моря (в основном, Новороссийск) "Татнефть", как и в третьем квартале, отгрузила 1% экспортной нефти, еще 4% (5% в третьем квартале) было отгружено через российские порты Балтийского моря (в основном, Приморск).

В четвертом квартале "Татнефть" увеличила экспорт нефтепродуктов - до 1,4 млн тонн, по сравнению с 1,05 млн тонн в третьем квартале.

По итогам 2020 года "Татнефть" экспортировала 56% всей проданной нефти, в 2019 году - 60%. Экспорт нефтепродуктов по итогам года достиг 5,7 млн тонн по сравнению с 5,1 млн тонн в 2019 году.