ФСБ обнаружила крупную нарколабораторию в Волгограде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков пресечена в Волгограде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

В службе отметили, что в арендуемом гараже были обнаружены и изъяты химические реактивы и лабораторное оборудование, а также около 0,9 кг мефедрона.

В ходе оперативных мероприятий был задержан волгоградец, незаконно производивший наркотики в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах".