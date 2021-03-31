Взрыв произошел на производстве трансформаторов в Великом Новгороде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел на производстве трансформаторов в Великом Новгороде, один человек госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В сушильной камере размером 1,5 на 2 метра на предприятии ООО "НПК Комплекс" (арендатор ООО "Промышленные дроссели") произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший получил ожоги и госпитализирован в Новгородскую клиническую больницу.

После взрыва на предприятии выбиты окна и дверцы камеры.

Согласно данным из открытых источников, предприятие ООО "НПК Комплекс" занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.