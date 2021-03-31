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Пытавшийся скрыться от полиции во Владивостоке водитель утонул в море

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следователи во Владивостоке начали проверку по факту гибели водителя, автомобиль которого съехал с пирса и утонул в море, сообщило управление СКР по Приморскому краю.

Личность погибшего установлена, это мужчина 1994 года рождения. По предварительным данным, водитель пытался скрыться от полицейского патруля.

"В среду в районе мыса Поспелово на острове Русский с пирса в море на скорости съехал автомобиль. После этого из воды было извлечено тело водителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отдела ГИБДД УМВД по Владивостоку "Интерфаксу" сообщили, что экипаж ДПС попытался остановить Toyota Crown Majesta за превышение скорости, но водитель не остановился, и наряд ДПС начал преследование автомобиля, движение которого угрожало безопасности людей.

Пытаясь уйти от погони, в районе причала в поселке Поспелово автомобилист столкнулся с патрульной машиной, а затем начал движение задним ходом и съехал с пирса в воду. Водитель утонул, так как не смог выбраться из салона машины.

Полиция также проводит проверку.

Владивосток

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