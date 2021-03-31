Сенаторы одобрили законы о наказании за оскорбление ветеранов ВОВ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы об административной и уголовной ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, а также за распространение заведомо ложных сведений о них.

Уголовное наказание

Один из этих законов вносит поправки в Уголовный кодекс, согласно которым публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах наказывается штрафом до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ либо интернета; "с искусственным созданием доказательств обвинения", наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей.

За это также возможно наложение штрафа в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Закон вводит за подобные нарушения также наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Если же подобное совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием СМИ либо Интернета, то оно наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет.

В качестве альтернативы возможно наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, указывает закон.

Такое же наказание устанавливается за реабилитацию нацизма, совершенную группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с помощью интернета.

Административная ответственность

Вторым законом в КоАП предусматривается ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с применением СМИ и Интернета - штраф для юрлиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей.

Закон также вводит ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ, в том числе совершенное с применением СМИ и Интернета. За это предусмотрен штраф для юрлиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей.

Также закон усиливает ответственность юрлиц за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с использованием СМИ либо интернета. Это будет наказываться штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. (действует - штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн руб.).

Аналогичное наказание закон вводит для юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, либо одобряющей установленные им преступления, а равно за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Автор этих инициатив - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.