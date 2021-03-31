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Экс-лидера справедливороссов в Новороссийске осудят за мошенничество на выборах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Передано в суд уголовное дело депутата городской думы Новороссийска Михаила Ерохина, обвиняемого в покушении на мошенничество в ходе муниципальных выборов 2020 года, сообщила пресс-служба СКР в среду.

"Ерохин получил от заместителя главы администрации города Новороссийска, действовавшей под контролем правоохранительных органов, денежные средства и муляжи денежных средств на сумму более 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат требовал "отступные" за отсутствие в дни выборов своих наблюдателей на избирательных участках, за отсутствие провокаций и иных препятствий со стороны подконтрольных ему граждан в Единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

После получения денег Ерохин был задержан и арестован.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ расследовало Главное следственное управление СКР.

Ранее сообщалось, что Ерохин на момент задержания возглавлял местное отделение партии "Справедливая Россия".

В 2020 году выборы депутатов городской думы седьмого созыва проводились в Новороссийске по 35 одномандатным избирательным округам в пяти внутригородских районах: Восточный, Новороссийский, Приморский, Центральный и Южный.

Новороссийск Михаил Ерохин

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