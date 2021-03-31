После убийства жены мужем в Бердске возбудили дело о халатности полиции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского в Бердске (Новосибирская область) после убийства жены мужем, к которым повторно не направили наряд полиции, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 марта полицейский вышел на суточное дежурство в качестве дублера помощника оперативного дежурного. На следующий день в 5:30 жительница микрорайона Северный сообщила в дежурную часть, что муж угрожает ее убить. На вызов был незамедлительно направили экипаж патрульно-постовой службы, который доставил супруга в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу, после чего оперативный дежурный отпустил мужчину.

В 8:07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры соседей слышны крики о помощи. Однако подозреваемый полицейский, находившийся в момент звонка в дежурной части, не исполнил свои обязанности и повторно по тому же адресу полицию не направил.

В результате муж убил 29-летнюю женщину в их квартире, он был задержан на месте преступления. Против него возбудили уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям полицейских, выезжавших 29 марта на вызов о семейном конфликте, и полноте принятых ими мер. Отмечается, что в случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и будут наказаны в соответствии с законом, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.