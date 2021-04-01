Директор предприятия на Сахалине заподозрили в поставке плохого угля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудила полиция по факту поставки некачественного угля на котельные Александровск-Сахалинского района и причинение ущерба в размере почти 9 млн рублей областному бюджету, сообщает пресс-служба УМВД региона.

"Выявлен факт причинения ущерба региональному бюджету в особо крупном размере. В данном деянии подозревается директор одного из предприятий, занимающихся обеспечением работоспособности котельных в Александровск-Сахалинском районе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области выделило этому предприятию субсидию в размере более 72,5 млн рублей на приобретение каменного угля для отопительного сезона. Руководитель организовал на котельные поставку бурого угля, "который имеет меньшую стоимость и является менее качественным топливом". В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей, отмечает пресс-служба.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). В отношении директора предприятия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.