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Мэрию Сургута "минируют" второй день подряд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов второй день подряд обследуют здание администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вчера вечером на электронный адрес администрации пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в администрации. Прочитали его сотрудники только сегодня утром. Сейчас здание обследуют без эвакуации людей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение об опасном предмете пришло с того же электронного адреса, что и вчера. Накануне письмо о взрывном устройстве получили в горадминистрации и местной филармонии. Здания обследовали, бомб не нашли.

Источник отметил, что по вчерашним сообщениям возбуждено одно уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).

Сургут

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