Жителю Иванова, выбросившему новорожденного сына в окно, дали 15 лет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор жителю Иванова, который выбросил в окно своего новорожденного ребенка, сообщает в четверг областная прокуратура.

22-летний ивановец признан виновным в убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он проведет 15 лет в колонии строгого режима.

Суд установил, что в конце ноября 2019 года, спустя два дня после приезда сожительницы с ребенком из роддома, нетрезвый мужчина затеял ссору с дракой из-за сомнений в отцовстве. В итоге он выбросил недельного мальчика в окно с четвертого этажа. Новорожденный погиб.

Сначала женщина утверждала, что сама выбросила ребенка в окно. Однако было установлено, что она оговорила себя. Экспертиза подтвердила, что молодой человек является отцом ребенка. Мужчина в суде не признал свою вину, говорится в сообщении надзорного ведомства.