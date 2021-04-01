Аудиторы нашли недостачу инструментов на 3 млн руб. в Приморской филармонии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверят сведения о недостаче музыкальных инструментов в Приморской краевой филармонии во Владивостоке, отсутствие которых выявила контрольно-счетная палата (КСП) региона.

По данным аудиторов, выявлена недостача на сумму 3 млн рублей.

Уточняется, что музыкальные инструменты и специализированное оборудование филармония закупила в 2018 году на выделенные субсидии. Однако прием и передача музыкальных инструментов и оборудования проводилась без доверенностей.

Материалы проверки, касающиеся недостачи музыкальных инструментов, направлены в УМВД России по Приморскому краю.

Аудиторы проверяли финансово-хозяйственную деятельность филармонии за 2018-2020 год, проверка проводилась в январе-марте в соответствии с планом работы КСП Приморского края.