Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 822 735+609 856

Аудиторы нашли недостачу инструментов на 3 млн руб. в Приморской филармонии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверят сведения о недостаче музыкальных инструментов в Приморской краевой филармонии во Владивостоке, отсутствие которых выявила контрольно-счетная палата (КСП) региона.

По данным аудиторов, выявлена недостача на сумму 3 млн рублей.

Уточняется, что музыкальные инструменты и специализированное оборудование филармония закупила в 2018 году на выделенные субсидии. Однако прием и передача музыкальных инструментов и оборудования проводилась без доверенностей.

Материалы проверки, касающиеся недостачи музыкальных инструментов, направлены в УМВД России по Приморскому краю.

Аудиторы проверяли финансово-хозяйственную деятельность филармонии за 2018-2020 год, проверка проводилась в январе-марте в соответствии с планом работы КСП Приморского края.

Владивосток Приморский край

Новости

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия

Коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет за незаконные действия

В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома под Мытищами

В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома под Мытищами

Правительство утвердило новые правила выплаты пособий на детей 3-7 лет

Пандемия коронавируса

Третья российская COVID-вакцина поступит для применения в начале апреля

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что иммунитет к COVID у переболевших держится полгода

Что произошло за день: среда, 31 марта

Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь

По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера

По делу о взрыве в Зеленодольске задержали врача психдиспансера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');