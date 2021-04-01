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Пять высокопоставленных полицейских арестованы по делу об откатах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Канавинский суд арестовал до 29 мая пять высокопоставленных сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, сообщила пресс-служба судов региона. Их подозревают в получении откатов от подчиненных на общую сумму больше 1 млн рублей.

30 марта Приволжское управление на транспорте СКР сообщило, что возбуждено дело в отношении нескольких полицейских управления. По версии следствия, в декабре 2020 года они получили больше 1 млн рублей в качестве взятки из средств, полагающихся им подчиненным в виде премии. С каждого полицейского таким образом взяли от 10 000 до 15 000 рублей, подсчитали в СК.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что один из подозреваемых - начальник нижегородского линейного управления полиции на транспорте Алексей Епишин. У него дома и на работе прошли обыски.

МВД Нижний Новгород Нижегородская область СКР Алексей Епишин

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